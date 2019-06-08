Демократическая партия Молдавии требует отставки Додона

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (ДПМ) требует отставки президента страны Игоря Додона, а также не признает правительство, которое может быть сформировано Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейским блоком Acum ("Сейчас"). Об этом заявил на брифинге в субботу вице-председатель ДПМ Андриан Канду.

"Речь идет о предательстве страны. Просим отставки президента Додона", - сказал Канду, зачитав якобы переписку президента с ДПМ по вопросу формирования нового правительства и будущего государственного устройства.

По словам Канду, Додон, в частности, настаивал на нейтральном статусе Молдавии, инициировании трехсторонних переговоров с ЕС и Россией по торговому соглашению, запрете организаций, которые выступают за объединение с Румынией. "Самое тяжелое условие - это федерализация [решение приднестровского вопроса через федерализацию Молдавии], поэтому ДПМ не могла принять такие условия <…> Президент - предатель", - заявил Канду.

"Додон обязан распустить парламент и дать шанс стране выбрать ответственных политиков на досрочных выборах <…> Просим осенью провести досрочные выборы в парламент и президентские", - добавил вице-председатель ДПМ.

Он сообщил, что демократы не признают все, что будет происходить в парламенте 8 июня. "Это пахнет узурпацией власти, это будет нелегально и будет опротестовано", - сказал Канду.

После парламентских выборов 24 февраля ПСРМ ведет сложные переговоры о формировании парламентского большинства и правительства с блоком Acum. Обе партии отказались создавать коалицию с ДПМ, которую обвинили в узурпации власти в стране.