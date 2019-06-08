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Члены молдавского блока Acum и социалисты собирают заседание парламента

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что парламентские партии еще могут договориться о формировании правящей коалиции и правительства

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии соберется в субботу на заседание, чтобы договориться о формировании коалиции и правительства. Об этом заявили депутаты проевропейского блока Acum ("Сейчас"), отметив, что участие в заседании уже подтвердили депутаты Партии социалистов (ПСРМ).

"Заседание парламента состоится сегодня, 8 июня 2019 года, в 12:30 [время соответствует мск]. В заседании подтвердили участие депутаты блока Acum и ПСРМ", - говорится в сообщении пресс-служба блока.

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон заявил в субботу на брифинге, что парламентские партии еще могут договориться о формировании правящей коалиции и правительства. Он отказался подписать указ о роспуске парламента в соответствии с решением Конституционного суда и заявил, что соберет депутатские фракции на консультации 10 июня.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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