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Погранслужба Литвы расследует нарушение границы РФ литовским прогулочным катером

Капитану судна грозит административный штраф в размере до €300
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ВИЛЬНЮС, 8 июня. /ТАСС/. Служба охраны госграницы Литвы расследует инцидент, во время которого литовский прогулочный катер нарушил в Куршском заливе морскую границу Российской Федерации. Об этом в субботу в эфире национального радио сообщил представитель погранведомства балтийской республики Гедрюс Мишутис.

"Согласно предварительным данным, прогулочный катер с компанией из шести празднующих свадьбу граждан Литвы вечером в пятницу сел в Куршском заливе на мель. Двигатель вышел из строя, течением катер отнесло в российские воды", - сказал он.

Судно было отбуксировано на погранзаставу в российской части Куршской косы. Около полуночи катер с пассажирами вернулся в Литву. "Капитану вручена повестка с требованием явиться на погранзаставу в Неринге для расследования инцидента", - сообщил Мишутис. Капитану, который является владельцем катера, грозит административный штраф в размере до €300 за неумышленное нарушение границы.

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