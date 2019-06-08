Погранслужба Литвы расследует нарушение границы РФ литовским прогулочным катером

ВИЛЬНЮС, 8 июня. /ТАСС/. Служба охраны госграницы Литвы расследует инцидент, во время которого литовский прогулочный катер нарушил в Куршском заливе морскую границу Российской Федерации. Об этом в субботу в эфире национального радио сообщил представитель погранведомства балтийской республики Гедрюс Мишутис.

"Согласно предварительным данным, прогулочный катер с компанией из шести празднующих свадьбу граждан Литвы вечером в пятницу сел в Куршском заливе на мель. Двигатель вышел из строя, течением катер отнесло в российские воды", - сказал он.

Судно было отбуксировано на погранзаставу в российской части Куршской косы. Около полуночи катер с пассажирами вернулся в Литву. "Капитану вручена повестка с требованием явиться на погранзаставу в Неринге для расследования инцидента", - сообщил Мишутис. Капитану, который является владельцем катера, грозит административный штраф в размере до €300 за неумышленное нарушение границы.