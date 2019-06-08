{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ФРГ заявили, что санкции против РФ будут сохраняться до устранения причины их введения

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер при этом отметил, что в не подпадающих под санкции областях сотрудничество с Россией возможно и осуществляется
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер Антон Ваганов/ТАСС
Описание
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер
© Антон Ваганов/ТАСС

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Антироссийские санкции сохранятся до тех пор, пока не будут устранены причины их введения. Об этом написал в субботу в своем Twitter министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Правительство ФРГ неоднократно объясняло, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока существуют причины их введения", - отметил он. Министр сообщил, что в пятницу во время переговоров с российской стороной на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) "еще раз повторил" эту позицию.

"В других [не подпадающих под санкции] областях сотрудничество [с Россией] возможно и осуществляется", - написал Альтмайер.

Теги
ГерманияРоссияСанкции в отношении РоссииПМЭФ-2019
Парламентские выборы на Украине - 2019
Экс-глава СБУ Смешко возглавил список партии "Сила и честь" на выборах в Раду
Игорь Смешко отметил, что в партийный список вошли "патриотические профессионалы, которые с первого дня смогут работать на основных участках восстановления управляемости государства"
Читать полностью