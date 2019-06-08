В ФРГ заявили, что санкции против РФ будут сохраняться до устранения причины их введения

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Антироссийские санкции сохранятся до тех пор, пока не будут устранены причины их введения. Об этом написал в субботу в своем Twitter министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Правительство ФРГ неоднократно объясняло, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока существуют причины их введения", - отметил он. Министр сообщил, что в пятницу во время переговоров с российской стороной на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) "еще раз повторил" эту позицию.

"В других [не подпадающих под санкции] областях сотрудничество [с Россией] возможно и осуществляется", - написал Альтмайер.