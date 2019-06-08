Минобороны Турции не прокомментировало намерения США прекратить обучение летчиков на F-35

АНКАРА, 8 июня. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции в субботу оставило без комментариев сообщения о намерениях США выслать из страны турецких летчиков, которые проходят обучение навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35.

За двумя зайцами. Придется ли Турции выбирать между С-400 и F-35?

По информации журнала Foreign Policy, соответствующее уведомление содержалось в письме и. о. министра обороны США Патрика Шанахана. Однако, как заявили в турецком оборонном ведомстве, в послании излагались ожидания Вашингтона в поиске решения существующих проблем между двумя странами.

"Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан направил письмо министру национальной обороны Турции Хулуси Акару. В письме были затронуты вопросы обороны и безопасности между двумя странами, были высказаны ожидания в вопросе поиска решения существующих проблем в рамках стратегического партнерства и поддержания всестороннего сотрудничества, а также подчеркнута необходимость продолжения переговоров", - говорится в коммюнике.

Как сообщил 7 июня Foreign Policy, Шанахан в письме Акару уведомил, что к 31 июля командировочные предписания 42 летчиков, обучающихся на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, их доступ на базы будет прекращен. США также отказались принять 34 летчиков из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году, поскольку Вашингтон принял решение "приостановить участие Турции в программе F-35".

Приостановка обучения турецких летчиков вызвана решением Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран.