Губернатор Окинавы выступает за вывод американских войск из префектуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Американские военные базы являются большим бременем для Окинавы и должны быть свернуты. Об этом заявил ТАСС в субботу губернатор префектуры Дэнни Тамаки на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В любом случае, мы считаем, что для того, чтобы снизить проблему напряженности вокруг присутствия военных баз нужно просто-напросто вернуть эти базы в свою страну, - подчеркнул губернатор. - Собственно, мы это просим". По словам Тамаки, вывод американских войск должен проводиться на взаимоприемлемых для Токио и Вашингтона условиях.

"Мы не требуем, чтобы сейчас, сию секунду все американские базы были выведены с Окинавы, надо просто предпринять усилия, чтобы это произошло, - отметил он. - Наличие баз - это достаточно большое бремя, хотим как можно скорее его облегчить".

На Окинаву приходится всего 0,6% территории Японии. Однако там сосредоточены около 70% площади американских военных объектов в стране, в числе которых - крупнейшая за пределами Соединенных Штатов база ВВС США Кадена.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.