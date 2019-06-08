Экс-глава СБУ Смешко возглавил список партии "Сила и честь" на выборах в Раду

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Экс-глава Служба безопасности Украины (СБУ), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко возглавил ее избирательный список на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Такое решение одобрил съезд партии в субботу.

Кроме Смешко в первую пятерку вошли депутат Верховной рады, которая ранее входила в фракцию "Самопомощь", Елена Сотник, глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), депутат Рады, ранее член фракции "Партия "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, член "Самопомощи", депутат парламента Иван Мирошниченко, депутат Верховной рады, экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана.

В первой десятке также Ольга Романюк, работавшая ранее с Всемирным банком, Агентством США по международному развитию, экономист Андрей Гайдуцкий, юрист Ирина Сысоенко, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко, капитан первого ранга запаса Анатолий Макаренко.

Представляя партийный список, Смешко сказал, что в него вошли "патриотические профессионалы, которые с первого дня смогут работать на основных участках восстановления управляемости государства и урегулирования правового поля". Он заявил, что "Сила и честь" примет участие в создании новой коалиции в Раде. "Это очень ответственная задача - создать действенную коалицию в исполнительной ветви власти", - добавил он.

По опросам, партию "Сила и честь" на данном этапе готовы поддержать 4,3% респондентов, и, по мнению социологов, партия преодолеет 5%-ный барьер, необходимый для прохождения в парламент.