Саакашвили заявил, что его партия "Рух новых сил" идет на досрочные выборы в Раду

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Бывший глава Одесской облгосадминистрации, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил о том, что партия идет на досрочные выборы в Верховную раду Украины, которые намечены на 21 июля. Об этом он сообщил в субботу в Facebook.

"Посмотрев на всех этих старых политиков, на все эти старые партии, на эти договорняки, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - написал он и добавил, что на Украину приехал "не в политические игры играть и за должностями гоняться". "Но Украина сейчас страна третьего мира, стала похожа на Суб-Сахарную Африку. Это не должно быть так", - отметил Саакашвили.

Экс-президент Грузии год провел в эмиграции после того, как президент Украины Петр Порошенко лишил его украинского гражданства. Новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, после чего тот 29 мая вернулся на Украину. Спустя несколько дней мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить избирательный список его партии "Удар" на выборах в Раду, но тот отказался.

При этом социологи считают, что у партии не так много шансов попасть в Раду на выборах 21 июля.