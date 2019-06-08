ВС Латвии заметили вблизи границы страны российский военный корабль

РИГА, 8 июня. /ТАСС/. Российский военный корабль в очередной раз был замечен вблизи границы Латвии, утверждают Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 20,5 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 7 июня идентифицировали корабль снабжения класса "Бира" Вооруженных сил России", - говорится в опубликованном в субботу сообщении НВС в Twitter.

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии Минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.