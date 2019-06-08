Додон отклонил обвинения в свой адрес со стороны демократов, потребовавших его отставки

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон отклонил обвинения в предательстве интересов страны, с которыми выступила в субботу в его адрес правящая Демократическая партия (ДПМ). Ее вице-председатель Андриан Канду заявил в субботу, что президент предлагал демократам урегулировать приднестровский конфликт через федерализацию страны.

"Предложения по федерализации были от Владимира Плахотнюка [лидера ДПМ] направлены России, чтобы там закрыли возбужденные против него уголовные дела", - сказал Додон, выступая перед журналистами на брифинге в парламенте Молдавии. Он подчеркнул, что это было еще два года назад. Президент назвал грязными методы, применяемые ДПМ, высказав мнение, что это связано с "отказом президента выдвинуть кандидатуру Плахотнюка на пост главы кабинета".

"Я никогда не снимал никого и не собираюсь. Но полагаю, что у российских партнеров есть доказательство того, что у них просили и кто к ним приходил. Несмотря на угрозы, которые поступают моей семье и близким, я не отступлю", - подчеркнул Додон.

Ранее контролирующая правительство ДПМ потребовала отставки президента, который отказался распустить парламент страны. Выступивший на брифинге Канду заявил, что причиной требования со стороны ДПМ стало "предательство президента", который, по словам Канду, на переговорах предлагал демократам "решать приднестровский вопрос через федерализацию страны".

Дестабилизация в Молдавии

Додон также проинформировал послов России, ЕС и США о возможной дестабилизации ситуации в стране, где партии не могут договориться о формировании парламентского большинства и правительства. Соответствующее сообщение он разместил в субботу на своей странице в Facebook после встречи с дипломатами.

"Обсудили вопросы, связанные с текущей ситуацией в стране, беспрецедентно сложной и напряженной для Республики Молдова. Отметил наличие сил, которые стремятся к дестабилизации ситуации в нашей стране, и в связи с этим призвал органы правопорядка соблюдать законы и выполнять долг перед гражданами. Проинформировал дипломатов о том, что в качестве президента страны решил не подписывать сегодня указ о роспуске парламента, а в понедельник - начать процедуру консультаций с парламентскими фракциями в соответствии с Конституцией Республики Молдова", - написал президент.