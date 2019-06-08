"Самопомощь" идет на досрочные выборы в Раду во главе с Садовым

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Партия "Самопомощь" объявила о намерении принять участие в досрочных выборах в Верховную раду Украины, которые назначены на 21 июля. Избирательный список партии утвердил ее съезд в субботу.

Как сообщила пресс-служба "Самопомощи", список партии возглавил мэр Львова, экс-кандидат в президенты Украины Андрей Садовой.

В первой пятерке - депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, глава общественной организации "Декларации под контролем" Александра Дрик, депутат Харьковского облсовета Татьяна Бидняк, вице-спикер Рады Оксана Сыроед.

В десятку кандидатов также вошли депутат Тернопольского облсовета Виталий Фыдрин, глава фракции "Самопомощь" в парламенте Олег Березюк, член фракции Татьяна Острикова, экс-глава Львовской облгосадминистрации Николай Кмить и депутат Киевского областного совета Ольга Бабий.

На выборах в Раду в 2014 году "Самопомощь" набрала почти 11% голосов и вошла в коалицию "Европейская Украина", которую покинула в 2016 году.

По данным социологов на конец мая, рейтинг партии составляет около 1,5%, при том, что для вхождения в Раду необходима поддержка не менее 5% избирателей.