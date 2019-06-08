Рапота надеется, что Минск и Москва смогут найти компромиссы ко встрече премьеров в июне

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота надеется, что Минск и Москва смогут выйти на компромиссное решение вопросов углубления интеграции до встречи премьер-министров двух стран, которая ожидается в конце июня. Об этом он заявил журналистам в субботу в Минске, где проходят торжества, посвященные Дню многонациональной России.

"Я надеюсь, что да, - ответил он на соответствующий вопрос. - Во всяком случае, те, кто занимается этим, с кем я говорил, они считают, что там вполне возможен компромисс. Очень многие вопросы решаются на экспертном уровне, если останется два-три вопроса каких-то неурегулированных, [то] соберутся президенты, соберутся премьер-министры, обсудят, ударят по рукам, и - поехали дальше".

По его словам, дата проведения Союзного совмина еще не определена, но "есть приглашение Дмитрию Анатольевичу Медведеву побывать на открытии II Европейских игр", которые пройдут в Минске 22-30 июня. "Если этот приезд состоится, то обязательно они [премьеры] будут встречаться, разговаривать", - сказал Рапота. - Те договоренности, которые два премьер-министра достигнут, лягут в основу решения Совета министров Союзного государства".

Он напомнил, что в настоящее время ведется работа над актуализацией Договора о создании Союзного государства. "Нам надо посмотреть на историю, посмотреть, что достигнуто, какие задачи не решены, какие вопросы требуют еще особого внимания, все это мы делаем", - сказал Рапота. По его словам, над "обновлением договора работает большая рабочая группа, они должны уже к концу июня представить какой-то первый результат". "Главы правительств, а потом и главы государств его оценят, может быть, что-то поправят, "благословят", и будем двигаться дальше", - сказал госсекретарь Союзного государства.

В настоящее Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 4 июня сообщил, что стоит задача к 21 июня на 90% согласовать позиции сторон по интеграции в Союзном государстве, сейчас стороны сходятся в позициях на 70%. Ранее, в мае, речь об этом шла на переговорах Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Москве.