Конституционный суд Молдавии заявил о незаконности решений, принимаемых парламентариями

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Решения, которые принимает с 8 июня действующий состав парламента Молдавии, являются незаконными. С таким заявлением выступил в субботу Конституционный суд (КС) республики в ответ на запрос правящей Демократической партии (ДПМ) прокомментировать полномочия парламента с 8 июня.

"В связи с появлением условия для обязательного роспуска парламента, вызванного законодательным тупиком и/или невозможностью формирования правительства в течение трех месяцев (90 дней), парламент не вправе осуществлять законодательную деятельность. Любые действия и/или законодательные акты, которые направлены на осуществление деятельности парламента после появления условий для роспуска, являются грубыми нарушениями конституционных норм", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте КС.

Накануне судьи постановили, что президент Игорь Додон обязан распустить 7 июня парламент, который не смог сформировать новое правительство в течение трех месяцев. Однако Додон отказался подписать указ о роспуске, а поддерживающие его депутаты Партии социалистов собрались в субботу в парламенте вместе с коллегами правого блока Acum ("Сейчас"), где подписали соглашение об избрании руководства парламента и формировании правительства.

После парламентских выборов 24 февраля Партия социалистов Республики Молдова вела сложные переговоры о формировании парламентского большинства и правительства с блоком Acum. Обе партии отказались создавать коалицию с ДПМ, которую обвинили в узурпации власти в стране.