СМИ: полиция применила водометы для разгона манифестантов в Монпелье

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции применили водометы и слезоточивый газ для разгона митинга "желтых жилетов" в городе Монпелье (департамент Эро, юг Франции). Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV .

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Как видно на кадрах, сотни "желтых жилетов" собрались утром в центре города на Площади комедии. Через какое-то время часть участников ушла с площади на прилегающие улицы, где произошли первые стычки манифестантов с полицией, в ходе которых стражи правопорядка применили слезоточивый газ и водометы.

Манифестация "желтых жилетов" также началась в пригороде Парижа возле футбольного стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, где дежурят усиленные наряды полиции. Как указывает радиостанция France Info, появление участников движения ожидается и в городе Руан, в котором в настоящий момент проходит международный фестиваль парусных и военных судов "Руанская армада".