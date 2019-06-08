Ополченцы ДНР уничтожили очередной беспилотник ВСУ

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) уничтожила в районе Горловки беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов.

"Для корректировки минометного и артиллерийского огня противник продолжает активно использовать разведывательные беспилотники, один из которых был сбит вчера силами наших подразделений ПВО", - цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей. По его данным, беспилотник был уничтожен в районе Горловки.

Договоренности, принятые на встречах контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Несмотря на это ВСУ регулярно задействуют беспилотники.