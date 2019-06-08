Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный. Ее кандидатура была одобрена в субботу 56 голосами фракций ПСРМ и проевропейского блока Acum ("Сейчас") на заседании, которое транслировалось на портале Privesc , передающем официальные мероприятия Румынии и Молдавии.

Представители контролирующей правительство Демократической партии Молдовы (ДПМ) не присутствовали на заседании, в парламенте также было отключено электричество и отсутствовал персонал секретариата.

По итогам выборов 24 февраля в 101-местный парламент Молдавии прошли три крупных формирования: поддерживающая президента ПСРМ (35 мандатов), ДПМ (30 мандатов) и блок Acum с 26 мандатами. Три месяца депутаты не могли договориться о формировании парламентского большинства.

Ранее в субботу вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил, что партия не признает решения, которые будут приняты нынешним составом парламента, а его участники могут быть обвинены в попытке узурпации власти. Перед этим Конституционный суд Молдавии выступил с разъяснениями, согласно которым 7 июня парламент исчерпал 90-дневный срок, отведенный на формирование правительства, и должен быть распущен.