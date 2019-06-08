В Сербии заявили, что без отмены торговых пошлин встречи по Косову в Париже не будет

БЕЛГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Намеченная на 1 июля в рамках Берлинского процесса встреча лидеров Германии, Франции, Сербии и властей Косова не состоится, если не будет шансов отменить введенные Приштиной торговые пошлины на сербские товары. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Встреча даже не состоится, если нет шансов добиться улучшения существующего положения, то есть если нет шансов отменить пошлины. Макрон и Меркель не позволят [премьеру Косова Рамушу] Харадинаю водить себя за нос", - сказал Дачич.

Глава сербского внешнеполитического ведомства вновь повторил позицию Белграда, что диалог с Приштиной может быть продолжен только после отмены косоварами торговых пошлин. "Мы готовы к компромиссу, хотим соглашения. Если другая сторона этого не хочет, мы не можем идти против национальных и государственных интересов", - сказал Дачич.

Отвечая на вопрос об охлаждении отношений между ФРГ и Сербией, глава МИД заявил, что "никакого охлаждения нет, просто Сербия не хочет продолжать диалог до отмены пошлин".

29 апреля в Берлине прошла неформальная конференция, посвященная развитию ситуации на Западных Балканах. Мероприятие состоялось по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. В германскую столицу прибыли главы государств и правительств из Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории, непризнанного Косова. Обсуждение ситуации в Косове и Метохии закончилось безрезультатно, после чего было объявлено о новой встрече в Париже 1 июля.