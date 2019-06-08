СМИ: осужденный за шпионаж в РФ норвежец Берг пока не подавал прошения о помиловании

ХЕЛЬСИНКИ, 8 июня. /ТАСС/. Защита осужденного в РФ за шпионаж подданного Норвегии Фруде Берга пока не направляла российскому руководству прошения о помиловании. Об этом сообщила в субботу газета Verdens Gang .

"Здесь речь не об обычном прошении о помиловании. В данном случае у нас есть человек, который оказался в тюрьме из-за шпионского дела между Норвегией и Россией. После этого есть [определенные] процедуры и нет смысла отправлять прошение до тех пор, пока мы не будем знать, что достигнуто соглашение [между странами по поводу помилования]", - приводит издание слова адвоката норвежца Брюньюльфа Риснеса.

"С этой точки зрения, прошение о помиловании - как бы формальность. Вопрос состоит в том, достигли ли Норвегия и России договоренности, и, как мне известно, ее нет", - уточнил он. По его словам, "как только страны договорятся между собой, прошение будет отправлено незамедлительно".

По информации газеты, норвежский МИД подтвердил, что обсуждал ситуацию с Бергом с российскими властями. "Норвежские власти хотят, чтобы Берг вернулся домой в Норвегию. Это мы передали властям РФ. Мы работаем над тем, чтобы позаботиться о соблюдении его интересов. Но мы не можем вдаваться в подробности", - сообщили в министерстве.

Как пояснял в апреле этого года пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, российский лидер примет решение о том, помиловать Берга или нет, если соответствующий запрос с соблюдением всех необходимых процедур поступит в Кремль. Пресс-секретарь напомнил, что существует положение законодательства, согласно которому прошение о помиловании от осужденного проходит территориальные и региональные инстанции и поступает в Кремль, после чего решение о помиловании принимает глава государства. 6 мая Песков сообщил, что Кремлю неизвестно, направлял Берг прошение о помиловании.

Московский городской суд в апреле признал Фруде Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получал от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб. По словам гособвинителя, Берг сотрудничал с разведывательной службой Норвегии за денежное вознаграждение.