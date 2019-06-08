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Парламентские выборы в Молдавии - 2019

Демпартия Молдавии считает избрание спикера парламента незаконным

Парламент возглавила лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) считает избрание новым председателем парламента Зинаиды Гречаный незаконным. Об этом заявил в субботу вице-председатель ДПМ Андриан Канду, который ранее занимал пост спикера законодательного органа республики.

"Любой документ, который принял этот парламент, будет опротестован. Наша партия уже сделала это в отношении избрания спикера парламента", - сказал Канду. Он также пригрозил, что "будет начато расследование незаконного финансирования на выборах" Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

В субботу президент Молдавии Игорь Додон встретился с послами России, США и ЕС и проинформировал их о возможной дестабилизации ситуации в республике. Президент уведомил дипломатов о том, что он решил не подписывать указ о роспуске парламента, как это предписал Конституционный суд (КС). После этого послы вместе с главой государства посетили парламент, где поддерживающая президента ПСРМ и проевропейский блоком Acum ("Сейчас") избрали лидера социалистов спикером и договорились о формировании правящего большинства и правительства.

После парламентских выборов 24 февраля обе партии отказались создавать коалицию с контролирующей правительство ДПМ, которую обвинили в узурпации власти в стране.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПарламентские выборы в Молдавии - 2019
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