Венесуэла с середины июня вводит визовый режим для граждан Перу

КАРАКАС, 8 июня. /ТАСС/. Власти Венесуэлы приняли решение с 15 июня ввести визы для граждан Перу, которые хотят посетить Боливарианскую Республику, в ответ на аналогичные меры со стороны Лимы. Соответствующее заявление в субботу распространил МИД страны.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает, что по принципу взаимности было принято решение требовать получения гражданами Республики Перу соответствующей визы для въезда в Венесуэлу, начиная с 15 июня 2019 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что полный список требований для получения виз будет опубликован позже.

На этой неделе власти Перу решили ввести визовый режим с Венесуэлой из-за большого числа мигрантов из этой страны. Для въезда гражданам Боливарианской Республики нужно будет получить гуманитарную визу в одном из консульств республики. По данным миграционной службы Перу, за время кризиса в Боливарианской Республике в страну въехали 800 тыс. венесуэльцев.

В 2018 году из-за наплыва мигрантов власти Эквадора и Перу ужесточили правила пересечения границ. Венесуэльцев обязали предъявлять паспорт, а не национальное удостоверение личности, как было раньше.