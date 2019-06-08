NYT: Белый дом санкционировал выпуск в Саудовской Аравии частей высокоточных бомб

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа в обход Конгресса санкционировала более 20 сделок в области вооружений с арабскими странами, одна из которых предусматривает производство компанией Raytheon комплектующих для высокоточных управляемых авиационных бомб (УАБ) Paveway на территории Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета The New York Times.

Она обращает внимание на то, что администрация США мотивировала свое решение ростом напряженности с Ираном. Это позволило Белому дому воспользоваться чрезвычайными полномочиями, дающими право реализовать сделки без согласия Конгресса. Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг, а также демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид подготовили 22 совместных резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения Конгрессом.

24 мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения законодателей завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии на общую сумму в $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии". По данным газеты, в том числе речь идет о поставках Саудовской Аравии и ОАЭ 120 УАБ производства Raytheon, а также об обеспечении саудовских истребителей F-15, гаубиц, противотанковых установок и винтовок.

Как поясняет газета, в Конгрессе США не знали о положении о производстве систем управления и наведения для УАБ Paveway в Саудовской Аравии. Такая сделка означает передачу важных для национальной безопасности США технологий и рабочих мест другому государству, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа.

Согласно закону, Минобороны США должно уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У законодателей есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.