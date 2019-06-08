Полиция Молдавии усилила охрану госучреждений и диппредставительств

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Полиция Молдавии объявила в субботу об усилении охраны госучреждений и дипломатических представительств, а также призвала граждан не поддаваться на провокации на фоне обострения внутриполитического кризиса в стране.

"В связи с последними событиями призываю всех граждан сохранять спокойствие. Звучит много интерпретаций, не поддавайтесь на провокации", - сказал на брифинге глава Генерального комиссариата полиции Александр Пынзарь, добавив, что полиция усилила охрану госучреждений и дипломатических представительств. По его словам, органы правопорядка не будут вмешиваться в политическое противостояние.

О рисках дестабилизации ситуации ранее в субботу предупредил президент республики Игорь Додон. По его словам, подобные попытки может предпринять контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (ДПМ), которая выпала из переговоров о формировании парламентского большинства и нового состава кабинета министров.