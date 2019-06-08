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Политический кризис в Молдавии

Президент Молдавии привел к присяге правительство во главе с Майей Санду

Правительство сформировали Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новый кабинет министров во главе с Майей Санду. Церемония прошла в здании парламента сразу после утверждения правительства депутатами и транслировалась в субботу на портале Privesc, передающем официальные мероприятия Румынии и Молдавии.

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Правительство сформировали поддерживающая президента страны Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас"), в который вошли Партия действия и солидарности и партия "Платформа "Достоинство и правда".

Представители Демократической партии Молдовы (ДПМ), контролировавшей правительство предыдущего состава, не присутствовали на заседании. В здании парламента было отключено электричество и отсутствовал персонал секретариата. Ранее в субботу вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил, что партия не признает решения, которые будут приняты действующим составом парламента.

Конституционный суд в субботу объявил незаконными действия депутатов. Он выступил с разъяснениями, согласно которым парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен. При этом в защиту депутатов парламента в субботу выступили послы ЕС, России и США.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
Политический кризис в Молдавии
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