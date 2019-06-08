Глава МИД Колумбии: ситуация в Венесуэле не повлияет на отношения с Россией

БОГОТА, 8 июня. /ТАСС/. Противоположные мнения Боготы и Москвы относительно политического кризиса в Венесуэле не повлияют на дружеские отношения Колумбии и России. Об этом в субботу заявил глава колумбийского МИДа Карлос Ольмес Трухильо, подводя итоги своего визита в Россию с 3 по 7 июня.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Главное среди прочего заключается в том, что мы договорились, что различия, которые у нас есть по некоторым вопросам, включая Венесуэлу, не повлияют на наши традиционные отношения, насчитывающие 160 лет", - сказал министр, чьи слова приводит его пресс-служба.

Глава МИД отметил, что по итогам его визита был "достигнут прогресс в укреплении двусторонних отношений, а также в расширении возможностей торговли с этим регионом мира".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (в том числе Колумбия), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.