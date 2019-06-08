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Политический кризис в Молдавии

Лидер Демпартии Молдавии назвал захватом власти избрание главы парламента и правительства

Партия не признает легитимности парламента и правительства, заявил Владимир Плахотнюк

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Глава Демократической партии Владимир Плахотнюк расценил как узурпацию власти решение депутатов избрать руководство парламента и правительство. Об этом лидер партии, которая контролировала большинство в прежнем парламенте и кабинете, заявил в субботу в ходе брифинга.

"Наша партия не признает легитимности парламента и правительства, мы представим доказательства о финансировании Партии социалистов (ПСРМ) из-за рубежа. Поэтому произошедшие сегодня события мы расцениваем как попытку узурпации власти. Мы предпримем все меры, чтобы препятствовать попытке силового захвата государственных институтов", - сказал он.

Плахотнюк признал при этом, что до вчерашнего дня Демпартия три месяца вела переговоры с социалистами о формировании коалиции и правительства. По его мнению, "Игорь Додон не является легитимным президентом", и "народ должен избрать другого главу государства".

Ранее поддерживающие Додона депутаты ПСРМ вместе с коллегами из проевропейского блока Acum ("Сейчас") избрали лидера социалистов Зиниаду Гречаный спикером и сформировали правительство во главе с лидером блока Майей Санду.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
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