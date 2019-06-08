Рапота: новый посол РФ в Белоруссии Мезенцев нацелен на разрешение спорных вопросов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Новый посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев обладает большим опытом работы в интеграционной сфере и по своему характеру нацелен на разрешение спорных вопросов. Об этом заявил в интервью ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Во-первых, Дмитрий Федорович Мезенцев - это человек достаточно опытный, в том числе и в вопросах международных отношений, - сказал он. - Он возглавлял секретариат Шанхайской организации сотрудничества долгое время, это большой интеграционный проект. Поэтому опыта у него не занимать".

"Второе. Он в силу своего опыта и просто в силу своего характера нацелен на взаимодействие, на сотрудничество, на поиск взаимных интересов, на разрешение каких-то спорных вопросов, которые неизбежно возникают в любых подобного рода организациях, - продолжил Рапота. - И опять же, исходя из моего опыта, он умеет это делать достаточно аккуратно и конструктивно. Поэтому я оцениваю это назначение очень положительно".

В начале года на фоне споров между Москвой и Минском о цене на газ и компенсации за налоговый маневр между властями Белоруссии и занимавшим в этот период пост посла РФ в Белоруссии Михаилом Бабичем началась жесткая полемика. Белорусский МИД в апреле 2019 года обвинил Бабича в попытке разрушить дружественные отношения двух стран. 30 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Бабича в связи с его переходом на другую работу, а на его место назначил Дмитрия Мезенцева. Новый посол прибыл в Минск 2 июня.