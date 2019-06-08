Рапота заявил, что вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией только в сроках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Позиции России и Белоруссии по отмене роуминга между двумя странами сближаются и вопрос реализации этих планов только в сроках. Об этом заявил в интервью ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Этот вопрос рассматривался и рассматривается регулярно во всех официальных органах Союзного государства, - сказал он. - Есть продвижение от полного неприятия некоторыми участниками процесса до понимания того, что делать это все равно надо или придется. Позиции сторон сближаются, причем российская сторона опирается на свой внутренний опыт отмены роуминга на территории России и пытается по крайней мере развеять те опасения, которые, естественно, существуют, у белорусских участников рынка относительно того, что отмена роуминга приведет к падению доходности".

Рапота отметил, что сроков реализации этих планов пока нет, хотя ситуация может отчасти прояснится после очередного заседания Совета министров Союзного государства.

"Это переговорный процесс, куда тут денешься, так не бывает, что сегодня решили, а завтра сделали, - продолжил он. - Требуется сначала осознание, понимание необходимости этого. Потом надо выслушать мнения всех участников, на это тоже требуется время. Этот этап мы уже прошли. И в общем сейчас выходим на то понимание, что это вполне реально, и вопрос только в сроках".