Рапота: Белоруссию никто не заставит отказаться от празднования Дня Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Белоруссия, как и Россия, никогда не забудет День Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил в интервью ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Тут вообще нет никаких сомнений, что мы здесь абсолютно едины, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - В Белоруссии к этому относятся очень трепетно. Треть населения погибла в огне Великой Отечественной войны".

Рапота напомнил, что когда Россия поставила вопрос о совместном создании мемориала под Ржевом, со стороны Белоруссии "не было ни сомнений, ни вопросов". "Мы финансируем из бюджета Союзного государства саму скульптурную композицию, обустройством мемориала будет заниматься Российское военно-историческое общество", - добавил он.

Госсекретарь Союзного государства также указал, что работа по созданию Ржевского мемориала будет завершена в срок. "А другого выхода нет, у нас есть поручение президента, к 15 апреля 2020 года мы должны все закончить", - отметил он.

Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ноябре 2018 года в основание будущего мемориала был заложен первый камень, тогда же объявили сбор народных пожертвований. Планируется, что летом 2019 года скульпторы завершат изготовление модели центральной фигуры мемориала в натуральную величину, отливка памятника из бронзы намечена на четвертый квартал 2019 года. Открытие мемориала запланировано на 9 мая 2020 года.