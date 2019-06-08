Парламент Молдавии объявил незаконными действия Конституционного суда страны

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии принял в субботу "Декларацию об осуждении попытки узурпации власти Демократической партией и ее лидером Владимиром Плахотнюком через Конституционный суд [КС]". В документе, который принят единогласно, "объявлены незаконными последние решения Конституционного суда", от членов которого потребовали уйти в отставку. Прямую трансляцию заседания законодательного органа республики осуществляют все ведущие телеканалы страны.

Также парламентарии проголосовали за возвращение Службы государственной охраны в подчинение президента. Кроме того, они отправили в отставку главу Национального центра по борьбе с коррупцией Богдана Зумбряну, которого считают подконтрольным демократам.

Ранее усилия парламентских партий по выходу из политического кризиса приветствовали посольства США, России и ЕС в Молдавии, которых президент страны Игорь Додон проинформировал о возможной дестабилизации ситуации в республике. Послы США, ЕС и России вместе с главой государства прибыли в парламент, где поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас") избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный спикером и сформировали правительство во главе с премьер-министром Майей Санду.

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк расценил это как "узурпацию власти". ДПМ, которая контролировала прежний кабинет и парламент, обратилась в КС с просьбой оценить законность решений, принятых депутатами. В течение двух часов суд признал их нелегитимными. Со своей стороны, назначенный депутатами вице-премьером и министром внутренних дел Андриан Нэстасе высказал опасения, что подконтрольные демократам правоохранительные структуры могут арестовать президента, спикера парламента, премьера, а также депутатов и членов кабинета.