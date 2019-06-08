Премьера Саксонии раскритиковали в ФРГ за призыв снять санкции с России

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер был раскритикован в ФРГ из-за призыва отменить антироссийские санкции и встречи на полях ПМЭФ с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Экономические санкции были реакцией на противоречащие международному праву действия российского правительства в Крыму и на востоке Украины", - заявила председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в опубликованном в субботу интервью газете Bild am Sonntag. Кречмер также является членом ХДС.

"До тех пор, пока в российских действиях там [в Крыму и на востоке Украины] ничего не изменится, не будет пространства для изменения в сфере экономического сотрудничества [с Россией]", - полагает лидер христианских демократов.

"Господин премьер, у вас есть внешнеполитический советник? Если да, то немедленно увольте его", - написал в субботу в Twitter глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Он отметил при этом, что МИД ФРГ может подыскать специалиста Кречмеру, иначе, по мнению Ишингера, глава регионального правительства грозит нанести вред себе и германским интересам в сфере внешней политики.

Сам премьер Саксонии, тем не менее, выступил в защиту своих слов о необходимости отменить санкции. "Мы нуждаемся в урегулировании этого украинского конфликта, в ходе которого каждый день гибнут люди. Но мы также хотим, чтобы санкциям как можно скорее был положен конец", - заявил Кречмер агентству DPA. По его словам, в восточногерманских землях собственная позиция по этому вопросу.

Кречмер перед участием в ПМЭФ высказался за отмену санкций и выразил надежду, что "обе стороны будут двигаться навстречу друг другу". Он подчеркнул, что ограничительные меры представляют собой большую проблему, прежде всего, для экономики восточногерманских земель, включая Саксонию. Политик назвал нормализацию отношений с РФ стратегической целью, но также отметил, что диалог с РФ не исключает открытого обсуждения проблемных моментов в отношениях, в частности, конфликта на Украине.