СМИ: в 30-й волне протестов "желтых жилетов" во Франции приняли участие 10,3 тыс. человек

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек приняли участие в 30-м общенациональном дне протеста "желтых жилетов" во Франции. Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.

По сведениям правоохранительных органов, в пригородах Парижа на улицы вышли 1,1 тыс. человек. В прошлую субботу акции протеста собрали 9,5 тыс. участников по всей стране, из которых 1,5 тыс. протестовали в Париже.

Демонстрации движения также прошли в Монпелье, Дижоне и некоторых других городах.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.