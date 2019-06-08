Оппозиция Венесуэлы пока не планирует новых встреч с правительством

КАРАКАС, 8 июня. /ТАСС/. Политические противники правительства Венесуэлы не намерены в настоящее время встречаться с представителями исполнительной власти. Об этом сообщил в субботу лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо после выступления в одном из пригородов Каракаса.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"На сегодняшний день новая встреча не планируется", - сказал политик в эфире телеканала VPItv.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны. МИД Норвегии по итогам этих контактов выразил мнение, что стороны "продемонстрировали желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" кризиса в южноамериканской республике.