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Политический кризис в Венесуэле

Оппозиция Венесуэлы пока не планирует новых встреч с правительством

Ранее прошли как минимум два раунда непрямых переговоров

КАРАКАС, 8 июня. /ТАСС/. Политические противники правительства Венесуэлы не намерены в настоящее время встречаться с представителями исполнительной власти. Об этом сообщил в субботу лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо после выступления в одном из пригородов Каракаса.

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"На сегодняшний день новая встреча не планируется", - сказал политик в эфире телеканала VPItv.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны. МИД Норвегии по итогам этих контактов выразил мнение, что стороны "продемонстрировали желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" кризиса в южноамериканской республике.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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