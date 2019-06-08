ЕС призвал к спокойствию и сдержанности в Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Евросоюз призывает стороны в Молдавии к спокойствию и сдержанности после решений парламента страны. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе.

"В соответствии с решениями, принятыми парламентом, и в свете происходящих событий в стране, Евросоюз призывает к спокойствию и сдержанности. Избранные демократическим путем представители должны найти путь для Республики Молдова через диалог", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "ЕС ожидает от Молдавии, которая заключила соглашение об ассоциации с Евросоюзом, уважения верховенства закона и гарантии демократии в соответствии с основными принципами соглашения".

Парламент Молдавии принял в субботу "Декларацию об осуждении попытки узурпации власти Демократической партией и ее лидером Владимиром Плахотнюком через Конституционный суд". В документе, который принят единогласно, "объявлены незаконными последние решения Конституционного суда", от членов которого потребовали уйти в отставку. Также парламентарии проголосовали за возвращение Службы государственной охраны в подчинение президента. Кроме того, они отправили в отставку главу Национального центра по борьбе с коррупцией Богдана Зумбряну, которого считают подконтрольным демократам.

Ранее усилия парламентских партий по выходу из политического кризиса приветствовали посольства США, России и ЕС в Молдавии, которых президент страны Игорь Додон проинформировал о возможной дестабилизации ситуации в республике. Послы США, ЕС и России вместе с главой государства прибыли в парламент, где поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас") избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный спикером и сформировали правительство во главе с премьер-министром Майей Санду.