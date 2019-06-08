СМИ: сторонники Демпартии Молдавии установили палатки у Генпрокуратуры и МВД

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Сторонники Демократической партии Молдовы (ДПМ) установили десятки палаток у зданий Генеральной прокуратуры и МВД страны, чтобы не допустить смены руководства в этих ведомствах. Об этом сообщили в субботу телеканал TV8, а также информационный сайт NewsMaker.

Журналистам TV8 удалось пообщаться у здания Генпрокуратуры с бывшим депутатом и профессиональным спортсменом-единоборцем Константином Цуцу, которого спросили, разрешат ли участники акции войти в здание новому руководителю. "Нет, потому что они не имеют права. То, что они сегодня сделали в парламенте, это они для себя сделали. Для нас главой правительства остается Павел Филип, который временно исполняет обязанности", - сказал Цуцу.

Ранее депутаты поддерживающей президента страны Игоря Додона Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейского блока Acum ("Сейчас") после трехмесячных переговоров сформировали органы управления парламентом и правительство. Лидеры ДПМ заявили, что не признают решения нынешнего состава парламента, обвинив участников заседания в попытке узурпации власти, а президента в предательстве интересов страны.

Конституционный суд в субботу также объявил незаконными действия депутатов. Он выступил с разъяснениями, согласно которым парламент 7 июня исчерпал время, отведенное на формирование правительства (90 дней), и должен быть распущен. При этом в защиту депутатов парламента в субботу выступили послы ЕС, России и США.