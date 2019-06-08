В Казахстане пройдут выборы президента

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. В воскресенье жители Казахстана сделают исторический выбор - на более чем 10 тыс. избирательных участков, открытых по всей стране и за рубежом, граждане республики, имеющие право голоса - около 12 млн человек, - будут выбирать президента. Новизна ситуации в том, что в избирательных бюллетенях впервые нет имени елбасы (лидера нации) Нурсултана Назарбаева, управлявшего Казахстаном три десятка лет.

В марте этого года он добровольно сложил с себя полномочия главы государства и передал бразды правления Касым-Жомарту Токаеву. А тот вскоре объявил о назначении внеочередных президентских выборов.

Еще одна особенность нынешних выборов - рекордное число кандидатов: их семеро, тогда как прежде больше четырех не бывало. Безусловным фаворитом считается действующий глава государства Токаев, которого пользующийся огромным авторитетом елбасы публично назвал своим преемником. По мнению большинства казахстанских экспертов и политологов, которое подтверждается результатами опросов, Токаев по итогам голосования может получить существенно больше 50% голосов, необходимых для победы.

Известная предсказуемость исхода голосования не снижает внимания к выборам: иностранные наблюдатели и журналисты прибыли в Казахстан в рекордном количестве. Всем интересно знать, каким курсом поведет республику ее новый президент.

Транзит власти

По конституции, один и тот же человек не может занимать пост главы государства больше двух сроков подряд, но на Назарбаева как первого президента Казахстана это ограничение не распространяется. В 2015 году елбасы победил на досрочных выборах, набрав почти 98% голосов и обеспечив себе очередной пятилетний мандат. А вскоре в обществе заговорили о том, что Назарбаев подыскивает себе преемника.

19 марта нынешнего года 78-летний елбасы объявил, что принял решение сложить с себя полномочия главы государства, и назвал своим преемником Токаева, возглавлявшего на тот момент Сенат (верхнюю палату парламента). Назарбаев подчеркнул, что Токаев работал рядом с ним "с первых дней независимости Казахстана" и занимал ряд ответственных постов - долгие годы был министром иностранных дел, работал вице-премьером, возглавлял правительство и Сенат.

На следующий день Токаев принес президентскую присягу. Но, хотя елбасы характеризовал своего преемника как "именно того человека, которому можно доверить управление Казахстаном", в обществе все же пошли разговоры: мол, Токаев - фигура переходная, а в скором времени на пост президента выдвинут дочь Назарбаева Даригу, которая возглавила Сенат после ухода оттуда Токаева.

В этих условиях новый глава государства решился - разумеется, после консультаций с Назарбаевым и другими политическими лидерами - на серьезный шаг: три недели спустя после принесения присяги он объявил о назначении внеочередных президентских выборов. По словам самого Токаева, проведение таких выборов было "абсолютно необходимо", чтобы "снять любую неопределенность". Иными словами, пресечь разговоры о законности перехода власти и по итогам всенародного голосования обеспечить себе полностью легитимный президентский мандат сроком на пять лет.

Кандидат Токаев

По мнению политологов, поддержка со стороны правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), выдвинувшей кандидатуру Токаева на внеочередных выборах главы государства, и лично елбасы, эту партию возглавляющего, дает действующему президенту все основания для того, чтобы рассчитывать на уверенную победу (хотя, разумеется, не с таким высоким результатом, какой был у самого Назарбаева). Во всяком случае сам Токаев, отметивший в прошлом месяце 66-летие, в своей победе не сомневается, о чем заявлял в предвыборных выступлениях и интервью.

Свою задачу он видит в том, чтобы "обеспечивать преемственность политики" Назарбаева. На партийном съезде, делегаты которого единогласно одобрили его кандидатуру, Токаев заявил: "Я считаю честью и священным долгом продолжить путь первого президента Казахстана".

Следуя этому курсу, Токаев намерен продолжить "политическую модернизацию, трансформацию государственной системы на основе демократии". Он также пообещал укреплять вертикаль власти по формуле "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" и одновременно усиливать ответственность власти перед народом, для чего "решения по значимым стратегическим проблемам будут приниматься с учетом точки зрения большинства населения путем опросов общественного мнения, а по наиболее важным - посредством референдумов".

Во внешней политике "особой целью" Токаев назвал дальнейшее сближение с Россией, являющейся, по его словам, "надежным стратегическим партнером и добрым соседом, который, согласно известной пословице, ближе любого родственника". Он также намерен продолжать "многовекторный курс" и укреплять сотрудничество с Китаем, США, ЕС, государствами Центральной Азии и прочими "стратегическими партнерами".

В рамках предвыборной кампании Токаев, как и другие кандидаты, создал фонд, который аккумулировал весьма внушительную по масштабам Казахстана сумму - более 1 млрд тенге (свыше $2,7 млн). Чуть менее половины этой суммы составили личные средства и деньги из партийной кассы, остальное - добровольные пожертвования граждан и организаций, что, кстати, тоже может служить определенным индикатором исхода голосования.

И его конкуренты

Шестерым конкурентам действующего главы государства предстоит не столько бороться за победу на выборах, сколько выяснять отношения между собой. Показанные ими результаты могут иметь значение и в перспективе парламентских выборов, отразив те или иные предпочтения избирателей.

По мнению экспертов, в борьбе за второе место наиболее предпочтительными выглядят шансы 54-летнего Амиржана Косанова - известного оппозиционера, ранее неоднократно вступавшего в конфликт с законом из-за организации несанкционированных митингов. На эти выборы он идет от Объединенного национал-патриотического движения "Улт тагдыры" ("Судьба нации") с идеей о том, что "главным вектором политического развития Казахстана должен стать курс на Европейский союз". При этом государство, по мнению кандидата, "должно иметь контрольный или блокирующий пакет акций в предприятиях стратегически важных отраслей экономики".

Третьей может оказаться 58-летняя Дания Еспаева - первая женщина - кандидат на выборах главы государства. Она является депутатом Мажилиса (нижняя палата парламента) и представляет Демократическую партию "Ак жол" ("Светлый путь"), которая позиционирует себя в качестве "конструктивной оппозиции" и партии бизнеса. В ее предвыборной программе акцент сделан на комплексе мер по поддержке малого и среднего бизнеса, а также на усилиях по "деколонизации и декоммунизации общественного сознания, в том числе через восстановление исторической справедливости в наименованиях географических объектов, улиц и населенных пунктов".

Неплохими считаются и шансы 58-летнего Жамбыла Ахметбекова, представляющего еще одну парламентскую партию - Коммунистическую народную партию Казахстана. В 2011 году Ахметбеков, имеющий ныне депутатский мандат, уже участвовал в президентских выборах в качестве кандидата. На нынешние выборы он идет под лозунгами дальнейшей консолидации со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативой Китая "Один пояс - один путь". Ахметбеков также выступает за "отказ от западного влияния и ложных ценностей", предание суду беглых олигархов, борьбу с бедностью и справедливое налогообложение.

59-летний Амангельды Таспихов, которому прочат пятое место, выдвинут от Федерации профсоюзов республики. В предвыборной программе он упирает на законодательное усиление ответственности недобросовестных работодателей и возвращение в страну капиталов, выведенных беглыми олигархами. В числе других его приоритетов - обеспечение безопасных условий труда и трудовых прав работников, достойная оплата труда и регулирование трудовой миграции.

54-летний Толеутай Рахимбеков, являющийся кандидатом от народно-демократической партии "Ауыл" ("Аул"), отстаивает интересы села. Его предвыборная программа предлагает увеличить размеры государственной поддержки сельхозпроизводителей и призывает к преодолению социального разрыва между жителями городов и деревень, а также к сохранению традиционных духовных ценностей.

Избирательный бюллетень, в котором фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке, замыкает 64-летний общественный деятель и автор десятка книг Садыбек Тугел, идущий на выборы от республиканского движения "Улы дала кырандары" ("Орлы великой степи"). Он намерен привлечь избирателей обещанием "обеспечить каждому гражданину дополнительный ежегодный доход от природных ресурсов", добавляя, что активы, находящиеся в руках иностранцев, должны быть национализированы, а выведенные за границу средства - возвращены. Есть в его программе и другие звучные инициативы, например, введение смертной казни за коррупцию и педофилию, создание однопалатного парламента и прямые выборы глав администраций всех уровней.

Голосование, наблюдатели, итоги

По данным ЦИК, в Казахстане насчитывается около 11,95 млн избирателей. Реализовать свое право голоса в воскресенье они смогут на 9970 избирательных участках на территории республики. Еще 65 участков будут открыты за рубежом, в том числе пять в России.

По закону, голосование проводится с семи до двадцати часов по местному времени (04:00 - 17:00 мск), хотя в отдельных случаях местные избиркомы могут продлевать время работы участков. После завершения голосования избиркомы приступают к подсчету голосов, поданных за каждого кандидата (на это им отводится не более 12 часов), и сообщают полученные результаты в вышестоящие органы.

ЦИК обязан в семидневный срок подвести и обнародовать официальные итоги выборов. На практике предварительные результаты становятся известны, как правило, уже на следующее утро после дня голосования.

Мониторинг за ходом избирательной кампании, процессом голосования и подсчета голосов могут осуществлять местные и иностранные наблюдатели. В нынешнем году с учетом особенностей выборов интерес к ним за рубежом оказался особенно велик: ЦИК Казахстана зарегистрировал 1013 наблюдателей, представляющих девять международных организаций и 41 иностранное государство - больше, чем на выборах 2015 года.

Кстати, и количество иностранных корреспондентов, аккредитованных для освещения выборов, увеличилось почти на треть по сравнению с предыдущей кампанией: аккредитацию получили 227 корреспондентов из более чем 40 зарубежных государств.

Возможны перемены

Хотя сам итог голосования кажется предсказуемым, экспертов интересует, какие первые шаги предпримет после выборов их вероятный победитель. И если масштабных кадровых перемен в составе правительства никто не ждет (кабинет министров подотчетен парламенту), то персональные изменения среди руководителей регионов и подотчетных президенту силовых ведомств эксперты считают вполне вероятными.

В частности, кандидат политических наук Талгат Калиев не исключает персональных перемен среди руководителей Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, а также, возможно, МВД и Минобороны. При этом политолог полагает, что в случае победы Токаева эти перемены не будут резкими и широкомасштабными.

Это мнение разделяет и главный редактор энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев, предполагающий, что своих постов лишатся "откровенно слабые" руководители регионов, но "в целом их корпус, скорее всего, останется на прежних должностях". В основном сохранится и корпус силовиков, хотя "возможны некоторые ротации".

Интересует наблюдателей и политологов и вопрос о том, насколько самостоятельным будущий президент окажется в повседневной работе и особенно при принятии ключевых решений. Этот вопрос они связывают с тем, что елбасы, сложивший президентские полномочия, сохранил за собой пост главы Совета безопасности и Конституционного совета, а также по-прежнему возглавляет правящую партию.

В этом вопросе полного единства мнений нет. Одни продолжают считать Токаева промежуточной, переходной фигурой, ссылаясь при этом на его собственное признание в том, что он при принятии решений советуется с елбасы, видя в этом преемственность. Другие же приводят в качестве аргумента заявление самого Назарбаева на встрече с активистами предвыборной кампании действующего главы государства: "Хочу подчеркнуть, что никакого двоевластия в стране допускаться не будет. Все мы будем работать на президента, которого изберет народ".