Президент Молдавии обратился к гражданам с просьбой о поддержке в преодолении кризиса

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к гражданам страны с просьбой поддержать его и Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) в преодолении политического кризиса в стране.

"Мы с коллегами из ПСРМ не отступим перед лицом вызовов, которые нас ожидают. Вне всякого сомнения, у представителей [проевропейского блока] Acum такая же позиция", - написал глава Молдавии в полночь на своей странице в Facebook. "Мы обязаны достичь успеха, и я твердо убежден, что мы его достигнем. Но для этого надо, чтобы каждый из нас проявил такое же мужество, как и те, кто сегодня был в парламенте Республики Молдова. Мы очень рассчитываем на поддержку каждого из вас", - отметил глава государства.

Парламенту Молдавии, не сумевшему после февральских выборов сформировать правящую коалицию и правительство, в субботу удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк.

В субботу усилия парламентских партий по выходу из политического кризиса приветствовали посольства США, России и ЕС в Молдавии, которых Додон проинформировал о возможной дестабилизации ситуации в республике. Послы США, ЕС и России вместе с главой государства прибыли в парламент, где избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный спикером и сформировали правительство во главе с премьер-министром Майей Санду.