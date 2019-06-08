"Марш непримиримых". Акции протеста во Франции продолжаются, несмотря на спад активности

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Спад активности "Желтых жилетов", наметившийся во Франции в предыдущие недели, был приостановлен в ходе состоявшихся в субботу манифестаций. В Париже и регионах в них приняли участие 10300 человек - на 800 больше, чем неделю назад.
Аналитики назвали субботнюю серию акций "Маршем непримиримых". В колоннах, согласно замечанию одного из социологов, "остались только наиболее упорные "желтые жилеты", которые считают, что их требования так и не были услышаны властями".
Центр протестов в Монпелье
Сами "Желтые жилеты", неизменно оспаривающие подсчеты властей, утверждают, что смогли мобилизовать на этот раз в свои ряды 19,6 тыс. манифестантов. В прошлую субботу они заверяли, что им удалось собрать более 23 тыс. человек. Снижение активности объясняли тогда четырехдневными отпусками рабочих и служащих по случаю праздника Вознесения. Факт демобилизации, однако, налицо: в самом первом марше 17 ноября прошлого участвовали 282 тыс. человек.
Статистика расходится и в отношении данных о субботней демонстрации в Монпелье, одном из крупных городов юга Франции, назначенном на этой неделе "национальным центром" протестов. Там, согласно префектуре полиции, более 2000 участников движения без предварительного оповещения властей собрались на расположенной в сердце города Площади комедии. Сами организаторы уверяют, что насчитали в своих рядах 5000 человек.
По ходу марша возникали столкновения со стражами порядка. Проникшие в колонны манифестантов погромщики пытались обрушить на полицейских и жандармов град камней. В ответ силы порядка применяли слезоточивый газ и водометы, оттесняя манифестантов с наиболее оживленных улиц. Пострадали около десятка человек - как демонстранты, так и сами блюстители порядка, но, по данным префектуры, никто из них не был тяжело ранен. Полиция задержала 16 наиболее активных участников беспорядков.
Столкновения в Дижоне, штрафы в Бордо
Погромщики действовали и на полях манифестаций в Дижоне, где в марше участвовали 800 человек. Там задержаны 13 демонстрантов, пострадали два блюстителя порядка. В Бордо, где манифестация собрала 600 участников, два десятка из них были оштрафованы за попытку вторжения в закрытые для демонстрантов зоны городского центра.
В Лилле на улицы вышли около 500 человек. В Нанси 350 "желтых жилетов" проследовали по городу под антикапиталистическими лозунгами и под присмотром 150 полицейских.
Столица - вне главных событий
Настойчивые призывы одного из неформальных лидеров движения, 33-летнего водителя грузовика Эрика Друэ к своим сторонникам выйти на главную улицу Парижа - Елисейские Поля без желтого жилета в обычной одежде, активисты движения проигнорировали. Во многом это можно объяснить опасением манифестантов получить высокий штраф за участие в незадекларированной акции.
Желтый цвет мелькнул в Париже лишь ближе к вечеру, когда несколько десятков участников протестов пришли на площадь Республики, где зажгли желтый файер на глазах у превосходящих по численности сотрудников полиции.
Основная же манифестация в столичном округе прошла под лозунгом "Желтые жилеты" в предместьях. Акт первый". Назначив местом сбора район Сен-Дени, где расположен футбольный стадион Stade de France, ее участники прошли затем по территории ряда парижских пригородов к префектуре другого предместья - Бобиньи. Этот марш окраин собрал, по данным Agence France-Presse, около 1000 человек. По свидетельству обеих сторон, он прошел "относительно спокойно".
Цена протестов
Начало протестов минувшей осенью было вызвано повышением тарифов на автомобильное топливо, а также ограничением скорости на провинциальных дорогах. Неформальным лидером движения стал Эрик Друэ. Тогда же своей униформой его сторонники избрали светоотражающий жилет автомобилистов.
С тех пор марши проходили во Франции каждую субботу. Всего в столице и регионах состоялись в общей сложности 47695 акций протеста. По данным МВД, за шесть месяцев беспорядков пострадали 2448 манифестантов и 1797 полицейских и жандармов. Часть протестующих полагают, что полученные ими ранения вызваны применением полицией резиновых пуль.
Закрытые магазины, сожженные машины, уничтожение городского имущества и перекрытие улиц все более тревожно выглядят в зеркале статистики. Согласно оценкам министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра, демонстрации обходятся Франции в 0,2% экономического роста. За 2018 и 2019 годы это составит не менее €4 млрд.
Властям, однако, удалось перехватить инициативу. Демобилизация движения, как констатируют многие аналитики, началась с момента проведения по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона общенациональных дебатов. "Государство, - считает политолог Эмили Запольски, - смогло предложить к обсуждению более широкий круг тем, чем содержали требования "желтых жилетов".
Ставка на предместья
Изменилось и само движение. Если первоначальное оно ориентировалось на нижние слои среднего класса - коммерсантов, представителей либеральных профессий, то теперь его новое пополнение составили пролетарские слои предместий.
Неформальные лидеры движения рассчитывают, что ставка на предместья принесет большую отдачу, чем менее успешные попытки соединить марши "желтых жилетов" с манифестациями национальных профцентров или отраслевыми акциями персонала системы здравоохранения.
Между тем, подводя итог тридцати недель протестов "желтых жилетов", почти никто не сомневается, что демонстрации будут продолжаться. Тем более что политическим партиям вскоре предстоит новая схватка за избирателей в преддверии муниципальных выборов 2020 года.
Макрону, считают социологи, будет трудно сохранить ту часть электората левых, которая поддержала его в президентской кампании 2017 года. Эти избиратели, как показали выборы в Европарламент, голосуют ныне за леворадикальное движение "Европа-Экология-"Зеленые" (EELV). Ставки делаются теперь на правом фланге. Правящее движение "Республика на марше" намерено принять участие в споре за наследство правоцентристской партии "Республиканцы", чьи позиции значительно ослаблены неудачей на выборах в Европарламент.
"После 30 недель "желтые жилеты" не изменили Францию, но затронутые ими проблемы не остаются больше вне поля зрения общества, - считает известный аналитик Филипп Берже. - Побудив власти к организации "Больших национальных дебатов", движение протеста заставило Францию задуматься о самой себе".