"Марш непримиримых". Акции протеста во Франции продолжаются, несмотря на спад активности

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Спад активности "Желтых жилетов", наметившийся во Франции в предыдущие недели, был приостановлен в ходе состоявшихся в субботу манифестаций. В Париже и регионах в них приняли участие 10300 человек - на 800 больше, чем неделю назад. Аналитики назвали субботнюю серию акций "Маршем непримиримых". В колоннах, согласно замечанию одного из социологов, "остались только наиболее упорные "желтые жилеты", которые считают, что их требования так и не были услышаны властями". Центр протестов в Монпелье Сами "Желтые жилеты", неизменно оспаривающие подсчеты властей, утверждают, что смогли мобилизовать на этот раз в свои ряды 19,6 тыс. манифестантов. В прошлую субботу они заверяли, что им удалось собрать более 23 тыс. человек. Снижение активности объясняли тогда четырехдневными отпусками рабочих и служащих по случаю праздника Вознесения. Факт демобилизации, однако, налицо: в самом первом марше 17 ноября прошлого участвовали 282 тыс. человек.

Статистика расходится и в отношении данных о субботней демонстрации в Монпелье, одном из крупных городов юга Франции, назначенном на этой неделе "национальным центром" протестов. Там, согласно префектуре полиции, более 2000 участников движения без предварительного оповещения властей собрались на расположенной в сердце города Площади комедии. Сами организаторы уверяют, что насчитали в своих рядах 5000 человек. По ходу марша возникали столкновения со стражами порядка. Проникшие в колонны манифестантов погромщики пытались обрушить на полицейских и жандармов град камней. В ответ силы порядка применяли слезоточивый газ и водометы, оттесняя манифестантов с наиболее оживленных улиц. Пострадали около десятка человек - как демонстранты, так и сами блюстители порядка, но, по данным префектуры, никто из них не был тяжело ранен. Полиция задержала 16 наиболее активных участников беспорядков. Столкновения в Дижоне, штрафы в Бордо Погромщики действовали и на полях манифестаций в Дижоне, где в марше участвовали 800 человек. Там задержаны 13 демонстрантов, пострадали два блюстителя порядка. В Бордо, где манифестация собрала 600 участников, два десятка из них были оштрафованы за попытку вторжения в закрытые для демонстрантов зоны городского центра. В Лилле на улицы вышли около 500 человек. В Нанси 350 "желтых жилетов" проследовали по городу под антикапиталистическими лозунгами и под присмотром 150 полицейских. Столица - вне главных событий Настойчивые призывы одного из неформальных лидеров движения, 33-летнего водителя грузовика Эрика Друэ к своим сторонникам выйти на главную улицу Парижа - Елисейские Поля без желтого жилета в обычной одежде, активисты движения проигнорировали. Во многом это можно объяснить опасением манифестантов получить высокий штраф за участие в незадекларированной акции.