Венесуэла временно приостановит оказание консульских услуг в трех городах Канады

КАРАКАС, 9 июня. /ТАСС/. Власти Венесуэлы в субботу приняли решение временно приостановить оказание консульских услуг в диппредставительствах, расположенных в Ванкувере, Монреале и Торонто, в качестве ответной меры на решение канадских властей приостановить работу посольства страны в Боливарианской Республике. Об этом сообщил венесуэльский МИД.

"Правительство Венесуэлы осуждает решение правительства Канады временно закрыть свое посольство в Каракасе. В этой связи Венесуэла объявляет, что она временно прекратит предоставлять услуги в генеральных консульствах в Ванкувере, Торонто и Монреале. Все функции венесуэльской дипломатии в Канаде будут сосредоточены в штаб-квартире ее посольства в Оттаве", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Венесуэлы.

Венесуэльские власти считают, что решение Оттавы временно закрыть свое посольство в Каракасе "является политическим решением, которое отражает сохраняющуюся враждебность этого правительства по отношению к Венесуэле из-за подчинения [канадской внешней политики] агрессивным планам администрации [президента США Дональда] Трампа". "Венесуэла надеется, что Канада в скором времени восстановит суверенитет над своей внешней политикой, что приведет к образованию лучших условий для диалога и взаимного уважения на благо обоих народов", - подчеркнули в венесуэльском МИД.

Власти Канады 3 июня приняли решение о временной приостановке работы посольства страны в Венесуэле, а также о непродлении виз венесуэльским дипломатам в Оттаве.