{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Борис Джонсон пообещал не платить ЕС $50 млрд без удовлетворяющей Лондон сделки по Brexit

По словам экс-главы МИД Великобритании, стране нужна "ясность относительно дальнейших действий"
Борис Джонсон EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY
Описание
Борис Джонсон
© EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Бывший глава МИД Соединенного Королевства и главный кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Брюсселю отступные в размере £39 млрд ($50 млрд) за выход страны из Евросоюза, пока Лондон не согласует новое, удовлетворяющее Великобританию соглашение об условиях Brexit. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Times.

На эту тему
Кто придет на место Терезы Мэй? Краткий гид по возможным кандидатам

"Я думаю, что нашим друзьям и партнерам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того момента, пока у нас не будет ясности относительно дальнейших действий. Мне всегда казалось странным, что мы согласились выписать этот чек целиком до того, как заключим итоговую сделку", - сказал он.

Джонсон ушел в отставку с поста главы британского МИД в июле прошлого года, поскольку не согласился с положениями плана по реализации Brexit, предложенного премьер-министром Терезой Мэй, которая в минувшую пятницу официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии. После ее ухода Джонсон стал главным претендентом на освободившуюся должность, вступление в которую по умолчанию сделает его новым британским премьером.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
Кризис в Сирии
СМИ: сирийская авиация нанесла удары по базам боевиков на юге Идлиба
По сообщениям газеты Al Watan, бандформирования понесли потери в живой силе
Читать полностью