СМИ: сирийская авиация нанесла удары по базам боевиков на юге Идлиба

ТАСС, 9 июня. Авиация сирийских войск атаковала в ночь на воскресенье тыловые базы бандформирований в Эн-Накире и Абдине на юге провинции Идлиб. Об этом сообщила газета Al Watan. По ее информации, удары ВВС и реактивной артиллерии были нанесены по крупным форпостам противника в Хан-Шейхуне, Маарет-Наамане, Кафр-Зите и Морике. Боевики понесли потери в живой силе и технике.

Эти атаки правительственных сил последовали за ракетным обстрелом военного аэродрома в окрестностях города Хама (220 км от Дамаска) боевиками из экстремистской группировки "Катаиб аль-Изза". Они вновь просочились к стратегическим высотам Телль-Мильх, где идут сейчас ожесточенные боестолкновения.

С начала недели на этом участке фронта сирийские военнослужащие и ополченцы из Сил национальной самообороны потеряли убитыми 39 бойцов.

Войскам в субботу удалось провести успешную операцию и занять поселок Эль-Джеймила, что позволило разблокировать шоссе между городами Сукейлабия и Мхарде к западу от Хамы.

Контратаки боевиков усилились в начале июня, и командование ВС республики было вынуждено временно приостановить наступательные действия на северо-западе страны. Ранее правительственные силы освободили 24 населенных пункта на севере провинции Хама и значительно расширили зону своего контроля.