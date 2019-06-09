В Казахстане открылись избирательные участки на выборах президента страны

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Внеочередные выборы президента Казахстана стартовали в республике в воскресенье. В 07:00 по местному времени (04:00 мск) по всей стране открылись 9970 избирательных участков. Еще 64 участка начнут работать за рубежом, в том числе в пяти городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов, четверо из них выдвинуты партиями, в том числе действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, который представляет правящую партию "Нур Отан" ("Свет Отечества"). В избирательной кампании также участвуют депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Жамбыл Ахметбеков, баллотирующийся от Коммунистической народной партии Казахстана, депутат Мажилиса Дания Еспаева - представительница Демократической партии "Ак жол" ("Светлый путь") и председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" - кандидат от народно-демократической партии "Ауыл" ("Аул") Толеутай Рахимбеков.

Еще три кандидата представляют республиканские общественные объединения. Среди них общественный деятель, журналист Амиржан Косанов, который выдвинут Объединенным национал-патриотическим движением "Улт тагдыры" ("Судьба нации"), писатель и общественный деятель Садыбек Тугел - республиканским движением "Улы дала кырандары" ("Орлы великой степи"), председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов - от Федерации профсоюзов Казахстана. Впервые за годы независимости страны в выборах не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев.

Процедура голосования

Общее количество избирателей по стране, согласно спискам ЦИК Казахстана, составило 11 947 995 человек. По данным МИД республики, около 15 тыс. граждан Казахстана планируют проголосовать за рубежом. Для наблюдения за выборами получили аккредитацию 1013 международных наблюдателей и представителей иностранных государств. Из них 866 наблюдателей от девяти международных организаций и 147 наблюдателей от 41 иностранного государства.

Голосование пройдет до 20:00 местного времени (17:00 мск). Подсчет голосов на избирательных участках состоится не позднее 12 часов с момента окончания голосования. Результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам устанавливаются на заседаниях территориальных комиссий и доставляются в ЦИК в двухдневный срок (не позднее 11 июня). На установление и опубликование итогов выборов, регистрацию избранного президента ЦИК предусмотрено семь дней. Все избирательные процедуры должны быть завершены до 16 июня. В ЦИК Казахстана сообщили, что право на проведение экзитполов получили две организации: научно-исследовательский центр "Молодежь" и исследовательский институт "Общественное мнение".

Для обеспечения общественно порядка в ходе выборов казахстанские полицейские с 7 июня перешли на усиленный вариант несения службы.