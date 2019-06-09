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Президентские выборы в Казахстане - 2019

Премьер Казахстана проголосовал на выборах главы государства

Аскар Мамин также пообщался с наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи СНГ
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин Михаил Егиков/ТАСС
Описание
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин
© Михаил Егиков/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин проголосовал в воскресенье на выборах президента республики, сообщает корреспондент ТАСС.

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Свой голос Мамин отдал спустя полчаса после начала избирательного процесса на участке №139 в городе Нур-Султан. После того, как премьер опустил бюллетень в урну, он пообщался с прибывшими на участок наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - членов СНГ. В беседе с премьером координатор группы наблюдателей, заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов поздравил Мамина с хорошей организацией выборов. Комментариев для журналистов Мамин не дал.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Умаханов, то, что наблюдатели от МПА СНГ "уже успели увидеть, сделано на очень солидном уровне, соответствующем высшим стандартам, и не только европейским, но и мировым".

В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Теги
Умаханов, Ильяс Магомед-СаламовичКазахстанМамин, Аскар УзакпаевичПрезидентские выборы в Казахстане - 2019
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