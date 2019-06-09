Премьер Казахстана проголосовал на выборах главы государства

Свой голос Мамин отдал спустя полчаса после начала избирательного процесса на участке №139 в городе Нур-Султан. После того, как премьер опустил бюллетень в урну, он пообщался с прибывшими на участок наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - членов СНГ. В беседе с премьером координатор группы наблюдателей, заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов поздравил Мамина с хорошей организацией выборов. Комментариев для журналистов Мамин не дал.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Умаханов, то, что наблюдатели от МПА СНГ "уже успели увидеть, сделано на очень солидном уровне, соответствующем высшим стандартам, и не только европейским, но и мировым".

В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.