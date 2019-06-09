У полиции города Санья в провинции Хайнань появился первый служебный вертолет

САНЬЯ /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Полиция города Санья в южной китайской провинции Хайнань получила в распоряжение первый вертолет, который позволит стражам порядка значительно расширить возможности по выполнению служебных задач. Об этом пишет местный новостной портал "Наньхайван".

Первый полет новое подразделение воздушной полиции совершило на днях, взлетев с одного из контрольно-пропускных пунктов полиции в заливе Ялунвань. Вертолет с фюзеляжем темно-красного цвета имеет на борту надпись черными иероглифами "Полиция Санья" на белом фоне.

Вертолет "Бэйэр 407" производства расположенной в провинции Сычуань авиастроительной компании "Сянъюнь" рассчитан на семь посадочных мест с максимальной взлетной массой свыше 2,4 т. Вертолет при горизонтальном полете может развивать скорость до 259 км/ч, подниматься на максимальную высоту до 5695 м и пролетать без дозаправки 577 км.

"Данный вертолет будет применяться для выполнения широкого круга задач и станет "хранителем воздушного пространства Санья". Вертолет будет использоваться в полицейском патрулировании, охране порядка в воздушном пространстве, обеспечении безопасности массовых мероприятий и спасательных операциях", - приводит портал слова представителя городского Управления общественной безопасности.