Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в воскресенье проголосовал на выборах главы государства в столице республики, сообщил корреспондент ТАСС.

Назарбаев проголосовал на избирательном участке № 58, расположенном во Дворце школьников.

Первый президент Казахстана заявил, что к власти в стране должно прийти новое поколение управленцев, которое поведет страну к новым высотам.

"Сегодня проходят выборы президента нашей страны, народ выбирает не только человека, выбирает свое будущее, свою судьбу, свою страну и все, что мы будем делать", - сказал Назарбаев.

Он отметил, что в этом году выборы особые. "Я приостановил свои полномочия президентские, и мы конституционным образом передали власть другому поколению. Я думаю, что это правильно, потому что все идет, все развивается, движется. И наша страна тоже, как все демократические государства должна сменять власть, должны приходить новые поколения с новыми мыслями, и они поведут Казахстан к новым высотам", - подчеркнул первый президент Казахстана.

Ранее председатель Сената (верхней палаты парламента) Дарига Назарбаева также отдала свой голос на том же избирательном участке и коротко переговорила с наблюдателями за выборами.

Она заявила российским журналистам, что проголосовала за мир и благополучие республики.

Отвечая на вопрос, за какое будущее страны она проголосовала сегодня, она ответила: "Мирное, благополучное и богатое, процветающее, со счастливыми гражданами".

По ее словам, она уверена, что на следующий день после выборов в Казахстане "все будет хорошо". "Уверена, что и в России завтра все будет хорошо, да и сегодня неплохо", - сказала председатель Сената.

В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.