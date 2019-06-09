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Президентские выборы в Казахстане - 2019
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Токаев заверил в сохранении внешнеполитического курса Казахстана после выборов

Речь идет о преемственности политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева, заявил глава государства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Алексей Никольский/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Казахстан после выборов будет проводить во внешней политике курс, заложенный первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Об этом заявил в воскресенье журналистам действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев после того, как проголосовал на выборах главы государства.

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"Безусловно, Казахстан сохранит преемственность в том, что касается внешнеполитического курса, - сказал он. - Он будет продолжен в том виде, в котором проводился первым президентом Республики Казахстан господином Нурсултаном Назарбаевым".

В Казахстане 9 июня проходят президентские выборы. Впервые в них не принимает участие Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПрезидентские выборы в Казахстане - 2019
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