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СМИ: хуситы с помощью беспилотников атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Целью ударов были ангары и бункеры, где располагались саудовские беспилотники, сообщает телеканал Al Masirah

ТАСС, 9 июня. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Masirah.

По его данным, целью ударов являлись ангары и бункеры, в которых находились саудовские беспилотники. Других подробностей не приводится.

За последний месяц хуситы значительно усилили обстрелы Саудовской Аравии с помощью ракет и беспилотников. Они несколько раз атаковали аэропорты расположенных близ границы с Йеменом городов Наджран и Джизан.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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ЙеменСаудовская Аравия
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