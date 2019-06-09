В Южной Осетии началось голосование на выборах в парламент

ЦХИНВАЛ, 9 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах в парламент Южной Осетии началось в воскресенье в 08:00 (совпадает с московским). Избирательные участки будут работать до 20:00. Для тех, кто не сможет на них прийти по причине болезни, предусмотрено голосование на дому.

Впервые выборы в парламент Южной Осеии проходят по смешанной мажоритано-пропорциональной системе: половину из 34 парламентариев выбирают по партийным спискам, другую половину - по одномандатным округам.

Для голосования открыто 77 избирательных участков, 73 из них на территории Южной Осетии, еще четыре за пределами республики - в югоосетинских посольствах в Москве и Сухуме, а также два участка в консульстве в Северной Осетии. По официальным данным, количество избирателей, внесенных в списки участковых избирательных комиссий на территории Южной Осетии, составляет порядка 31 тыс.

Избиратель, предоставив паспорт гражданина Республики Южная Осетия, получает два бюллетеня - один по республиканским спискам кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями, второй по одномандатным избирательным округам. Бюллетени отличаются по цвету - одни золотистого цвета, другие серого. В каждом бюллетене в внизу есть также графа "против всех".

Согласно законодательству республики, порог явки избирателей на парламентских выборах составляет 50% плюс один. Барьер для прохождения в парламент для партий составляет 7% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому округу. В одномандатном округе кандидату для победы необходимо набрать простое большинство голосов. Если несколько претендентов получат равное количество голосов, то избранным будет считаться тот, кто был зарегистрирован первым.

По единому избирательному округу зарегистрировано семь партий - "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Фыдыбаста". ЦИК отказала в регистрации партии "Родина". Также на выборы идут 98 кандидатов по 17 одномандатным округам, из которых 60 - выдвиженцы от партий и 38 - самовыдвиженцы.