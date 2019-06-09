Конституционный суд Молдавии констатировал необходимость роспуска парламента

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии констатировал необходимость роспуска парламента 10-го созыва по запросу Павла Филипа, занимавшего должность премьер-министра до назначения парламентом главой правительства Майи Санду. Такое решение было вынесено в воскресенье на заседании, которое транслировалось в интернете пресс-службой ведомства.

"Конституционный суд констатировал необходимость роспуска парламента 10-го созыва из-за неспособности парламента утвердить правительство в срок, обозначенный в статье 85 часть 1 конституции РМ", - зачитал решение председатель КС Михай Полеалунжь.

Ранее КС вынес постановление по направленному 8 июня запросу депутатов Демократической партии Молдавии, что инициировать роспуск парламента, который КС назвал нелегитимным, может "исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип".

"Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Молдова Павел Филип обратится в КС с просьбой определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента 10-го созыва, издаст указ о роспуске парламента и организации досрочных выборов", - сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Парламенту Молдавии, не сумевшему после февральских выборов сформировать правящую коалицию и правительство, в субботу удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента Молдавии Игоря Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдавии (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. После этого сторонники ДПМ заблокировали входы в правительство и министерства.

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