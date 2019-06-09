Генпрокуратура Казахстана сообщила о случаях агитации в соцсетях в день выборов президента

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана зафиксировала факты скрытой агитации в социальных сетях в день проведения выборов президента страны. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев на брифинге в воскресенье.

"Есть факты, когда граждане голосуют и фотографируют свой бюллетень и выкладывают [в интернете], - это агитация. Есть факт публикации протокола заседания наблюдателем, он по закону должен ознакомиться, но он его публикует в СМИ и в соцсетях. Это недопустимо, это скрытая публикация", - рассказал Дембаев.

Он отметил, что в день выборов агитация запрещена, за нее предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.

В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.