Суд Молдавии временно лишил Додона полномочий президента. Политик назвал это узурпацией

"Это отчаянный шаг в попытке сохранить власть - воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей ее узурпации", - сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Демократическая партия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству", - отметил президент. Он добавил, что формирование правящей коалиции и правительства в парламенте Молдавии "были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока и встретили поддержку подавляющего большинства граждан". Вместе с тем глава Молдавии призвал население сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Он рассказал, что обратится к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и не исключил, что "призовет народ Молдавии на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты".

Конституционный суд Молдавии на заседании в воскресенье постановил временно передать и.о. премьер-министра обязанности президента, чтобы распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.

Парламенту Молдавии, не сумевшему после февральских выборов сформировать правящую коалицию и правительство, в субботу удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента Молдавии Игоря Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдавии (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, возглавляющей входящую в блок Acum Партию действия и солидарности. После этого сторонники ДПМ заблокировали входы в правительство и министерства.

Усилия парламентских партий по выходу из политического кризиса приветствовали посольства США, России и ЕС в Молдавии, которых Додон проинформировал о возможной дестабилизации ситуации в республике.